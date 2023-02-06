ВС РФ из зоны СВО заявили, что ждут Лепса и Чичерину с концертами на передовой

Поддержать военнослужащих принимающих участие в СВО на Украине среди представителей шоу-бизнеса большое количество. Многие уже неоднократно приезжали с благотворительными концертами в госпитали и лично общались с местными жителями городов, где происходили боевые действия.

Telegram-канал "Абзац" выяснил у участников спецоперации, кто из артистов самый востребованный на передовой.

Лидерами стали Григорий Лепс и Юлия Чичерина. Также бойцы с удовольствием побывали бы на концертах "Любэ", ДДТ, "Рамштайн", "Ария", "Луна". А один из военнослужащих поделился желанием побывать на концерте Виктора Цоя, но, к сожалению, этого исполнителя послушать вживую уже не удастся.

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