Певец Григорий Лепс купил подарок для Александра Панайотова за миллион рублей

Подопечный Григория Лепса певец Александр Панайотов похвастался журналистам дорогим подарком от своего учителя. После выступления артист заявил, что серьга в его ухе стоит один млн рублей.

"Это подарок от Григория", — рассказал певец, показывая эффектную бриллиантовую сережку.

Панайотов отметил, главный плюс подарка, что серьга не сильно сверкает. Артист активно готовится к новогодним концертам. В праздничную ночь певец будет работать: у него запланировано частное выступление.