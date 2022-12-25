Подопечный Григория Лепса певец Александр Панайотов похвастался журналистам дорогим подарком от своего учителя. После выступления артист заявил, что серьга в его ухе стоит один млн рублей.
"Это подарок от Григория", — рассказал певец, показывая эффектную бриллиантовую сережку.
Панайотов отметил, главный плюс подарка, что серьга не сильно сверкает. Артист активно готовится к новогодним концертам. В праздничную ночь певец будет работать: у него запланировано частное выступление.
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