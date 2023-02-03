Роман Евдокимов подогрел слухи о романе со звездой "Интернов" Кристиной Асмус

Актёр Роман Евдокимов подогрел слухи о романе со звездой сериала "Интерны" Кристиной Асмус.

Напомним, уже более двух лет прошло с момента развода актрисы Кристины Асмус и юмориста Гарика Харламова. С тех пор в СМИ появлялось немало слухов о новых романах Асмус. Сама актриса подтверждала, что уже состоит в отношениях, однако с кем звезда телесериала "Интерны" решила оставить в тайне.

Как сообщает портал "Вокруг ТВ", новым возлюбленным актрисы может быть её коллега по театру Роман Евдокимов. Стоит отметить, что актёр последнее время стал часто появляться в компании Асмус на различных мероприятиях. Более того, Роман провёл отпуск в компании Кристины и её дочери в Дубае.

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