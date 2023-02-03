Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Военкор Пегов: Запорожское направление СВО на земле практически замерло
Наташа Королёва с новым имиджем появилась на вечеринке
RT: В Энергодаре прозвучал громкий взрыв
Bloomberg: США дадут Киеву ракеты с дальностью 130 километров и GPS-наведением
В Госдуме РФ назвали украинцев "вымирающим видом" из-за США
Марочко: боевики ВСУ уничтожили сослуживцев, решивших сдаться в плен под Кременной
Гемпель: канцлер ФРГ Шольц должен одуматься и прекратить поддержку Киева
МИД Венгрии осадил американского посла: не надо указывать
Людмила Поргина призналась, что регулярно общается с покойным Караченцовым

Ирина Ортман пригрозила Крайновой судом после её слов, что "Тутси" – колхоз

Шоу-бизнес

Недавно группа "Тутси" объявила о возвращении на сцену, но без Насти Крайновой в составе. Бывшая солистка не только отказалась участвовать в воссоединении, но и назвала "Тутси" колхозом. На высказывания блондинки отреагировала другая участница коллектива — Ирина Ортман.

Ирина Ортман пригрозила Крайновой судом после её слов, что "Тутси" – колхоз

"Настю ждут суды, потому что она ведёт себя непорядочно по отношению к группе, которая для неё сделала немало. Как и она для нас. Мы очень хорошо к ней относимся, но у меня наболело. Она несправедлива. Мы к ней с добротой, со всем сердцем, предлагали работать, но она сказала, что это ниже её достоинства, что мы — колхоз. Несмотря на это, она поёт эти "колхозные песни", — приводит слова Ортман StarHit.

Ирина подчеркнула, что в данный момент Настя ездит на гастроли под брендом "Тутси". Именно из-за этого у артистки могут возникнуть серьёзные проблемы. По заверениям Ортман, ранее Крайнова уже получала предупреждение от бывшего продюсера коллектива Виктора Дробыша.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Анна Казарина
Анна Эдуардовна Казарина – журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
WarGonzo: войска ВС РФ обратили в бегство боевиков ВСУ под Кременной

Русские войска обратили боевиков ВСУ в бегство.

WarGonzo: войска ВС РФ обратили в бегство боевиков ВСУ под Кременной
Лаврову, Небензе и Конашенкову выписали повестки в суд по делу "Протестного МГУ"
Лаврову, Небензе и Конашенкову выписали повестки в суд по делу "Протестного МГУ"
Американцы пошутили над танками с символикой ЛГБТ на Украине
NYT: причинами краха ЧВК "Моцарт" стали пьянство, коррупция и киевские стриптиз-клубы
Знак зодиака 3 февраля: знаменитые Водолеи Соломон Соловьев Грабить без стеснения: попытки выжать больше денег из проекта "Украина" вышли на новый уровень Ольга Лебедева Ещё недавно харакири было неотъемлемой частью японской жизни Сергей Лебедев
РИА Новости: над человечеством нависла угроза в виде инфекции, вызванной микозом
Politico: Шольц переживает, что НАТО не вступится за Германию в случае конфликта с РФ
РИА Новости: добровольцы из Турции прибыли в Запорожье для участия в СВО
РИА Новости: добровольцы из Турции прибыли в Запорожье для участия в СВО
Последние материалы
Bloomberg: США дадут Киеву ракеты с дальностью 130 километров и GPS-наведением
Ирина Ортман пригрозила Крайновой судом после её слов, что "Тутси" – колхоз
В Госдуме РФ назвали украинцев "вымирающим видом" из-за США
Марочко: боевики ВСУ уничтожили сослуживцев, решивших сдаться в плен под Кременной
Красивые фотографии авто для объявления о продаже помогут быстрее совершить сделку
Гемпель: канцлер ФРГ Шольц должен одуматься и прекратить поддержку Киева
В ход идёт всё: памперсы для сада
МИД Венгрии осадил американского посла: не надо указывать
Людмила Поргина призналась, что регулярно общается с покойным Караченцовым
Птицемлечник: звёздочки в вашем саду
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников