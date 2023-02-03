Ирина Ортман пригрозила Крайновой судом после её слов, что "Тутси" – колхоз

Недавно группа "Тутси" объявила о возвращении на сцену, но без Насти Крайновой в составе. Бывшая солистка не только отказалась участвовать в воссоединении, но и назвала "Тутси" колхозом. На высказывания блондинки отреагировала другая участница коллектива — Ирина Ортман.

"Настю ждут суды, потому что она ведёт себя непорядочно по отношению к группе, которая для неё сделала немало. Как и она для нас. Мы очень хорошо к ней относимся, но у меня наболело. Она несправедлива. Мы к ней с добротой, со всем сердцем, предлагали работать, но она сказала, что это ниже её достоинства, что мы — колхоз. Несмотря на это, она поёт эти "колхозные песни", — приводит слова Ортман StarHit.

Ирина подчеркнула, что в данный момент Настя ездит на гастроли под брендом "Тутси". Именно из-за этого у артистки могут возникнуть серьёзные проблемы. По заверениям Ортман, ранее Крайнова уже получала предупреждение от бывшего продюсера коллектива Виктора Дробыша.

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