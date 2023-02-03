Людмила Поргина призналась, что регулярно общается с покойным Караченцовым

Вдова актёра Николая Караченцова актриса Людмила Поргина призналась, что регулярно общается с покойным мужем. По словам артистки, супруг ждёт ее к себе, обещает носить на руках и петь песни.

"Я с ним общаюсь, ощущаю его запах", — призналась Поргина.

Как передаёт портал Prozvezd, Поргина заговорила о разговорах с Караченцовым, еще когда актёр был в коме. Сейчас же артистка заверяет, что каждый её новый день начинается с общения с покойным мужем. Слышать голос мертвеца ей "совсем не страшно".

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