Звезда турецких сериалов Бора Аккаш женился во второй раз

Звезда турецкого сериала "Три куруша" Бора Аккаш сообщил радостную новость — он вновь вступил в брак. Избранницей актера стала известная блогерша Обен Алкан.

"Вау, это великолепно!"; "Невеста такая красивая, счастья вам"; "Мои дорогие, поздравляю вас", — написали коллеги и поклонники артиста.

Как передает издание StarHit, свадьба звезд прошла в Милане. Для Бора это уже второй брак. В 2017 году он сыграл пышную свадьбу с актрисой Седой Тюркмен, известной по сериалу "Два лица Стамбула". В 2019 году стало известно о расставании пары.

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