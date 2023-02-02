Дана Борисова о Волочковой: У Насти проблема эта есть, зависимость от алкоголя

В последние годы имя балерины Волочковой ассоциируется больше со скандалами, чем с танцами. И сейчас её коллеги волнуются за здоровье звезды.

Волнения эти небезосновательны, поскольку 47-летняя Анастасия Волочкова нередко появляется на различных светских мероприятиях и премьерах в странном состоянии. Кому-то кажется, что Анастасия злоупотребляет горячительными напитками, хотя сама звезда категорически отрицает, что у неё есть какие-либо проблемы со спиртным. Телеведущая Дана Борисова, которая и сама проходила через лечение алкогольной зависимости, полагает, что Волочковой нужно всерьёз взяться за своё здоровье.

"Мне её очень жалко, я за нее переживаю, — заявила Борисова порталу "СтарХит". — У Насти проблема эта есть, зависимость от алкоголя. Она как человек зависимый не может принимать решение — пить или не пить. Они в своей компании выпивают, с Джигурдой снимают какие-то смешные истории, они вообще никому не мешают".

С ней согласна и блогер Ида Галич. Ей по-человечески жалко Настю, а её поведение она сравнила с действиями своего дальнего родственника и описала словосочетанием "испанский стыд".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.