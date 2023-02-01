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Айза переживает за Анастасию Волочкову из-за того, что она "сильно выпивает"

Шоу-бизнес

Блогер и безнесвумен Айза-Лилуна Ай рассказала о том, что беспокоится за состояние и образ жизни российской балерины Анастасии Волочковой.

Айза переживает за Анастасию Волочкову из-за того, что она "сильно выпивает"

Айза заявила, что она очень переживает за Анастасию Волочкову, поскольку балерина "сильно выпивает". Более того, блогер отметила, что это вовсе не слух.

По словам знаменитости, она искренне хочет, чтобы Волочкова смогла справиться с этой зависимостью и ей кто-нибудь помог.

"Выпивает? А кто не выпивает?" — заявила Айза в интервью с Олегом Пилягиным.

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Автор Дарья Морозова
Дарья Морозова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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