Певица Алла Пугачёва после начала СВО на Украине переехала с семьёй в Израиль. Там Примадонна обосновалась в городе Кесария, где снимает виллу за 1 миллион рублей в месяц.
В Telegram-канале "Алла Пугачёва и семья" опубликовано фото счастливой Аллы Борисовны в окружении близких людей с подписью "не имею 100 рублей, а имей 100 друзей".
Поклонники отметили, что Пугачёва похорошела и свежо выглядит. На фото рядом с певицей стоит её супруг и лучшая подруга Алина Редель, которую дети артистки называют "бабушкой".
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