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В Сети появилось фото Аллы Пугачёвой из Израиля с мужем и Алиной Редель

Шоу-бизнес

Певица Алла Пугачёва после начала СВО на Украине переехала с семьёй в Израиль. Там Примадонна обосновалась в городе Кесария, где снимает виллу за 1 миллион рублей в месяц.

В Сети появилось фото Аллы Пугачёвой из Израиля с мужем и Алиной Редель

В Telegram-канале "Алла Пугачёва и семья" опубликовано фото счастливой Аллы Борисовны в окружении близких людей с подписью "не имею 100 рублей, а имей 100 друзей".

Поклонники отметили, что Пугачёва похорошела и свежо выглядит. На фото рядом с певицей стоит её супруг и лучшая подруга Алина Редель, которую дети артистки называют "бабушкой".

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Автор Анастасия Зоткина
Анастасия Станиславовна Зоткина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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