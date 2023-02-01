В Сети появилось фото Аллы Пугачёвой из Израиля с мужем и Алиной Редель

Певица Алла Пугачёва после начала СВО на Украине переехала с семьёй в Израиль. Там Примадонна обосновалась в городе Кесария, где снимает виллу за 1 миллион рублей в месяц.

В Telegram-канале "Алла Пугачёва и семья" опубликовано фото счастливой Аллы Борисовны в окружении близких людей с подписью "не имею 100 рублей, а имей 100 друзей".

Поклонники отметили, что Пугачёва похорошела и свежо выглядит. На фото рядом с певицей стоит её супруг и лучшая подруга Алина Редель, которую дети артистки называют "бабушкой".

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