Жена Бориса Щербакова назвала ложью новость о его госпитализации

Актёра Бориса Щербакова не увозили на скорой в больницу, никакой госпитализации не было. Об этом рассказала супруга артиста Татьяна Бронзова.

Ранее в ряде источников появилась информация о том, что Щербакову стало плохо во время репетиции, и скорая помощь якобы увезла его в больницу.

"Он жив-здоров, просто простудился. Кто-то кинул эту утку", — сказала Бронзова в разговоре с РИА Новости.

В январе прошлого года Щербаков дважды лежал в больнице с COVID-19. А ранее 1 февраля петербургские СМИ сообщили, что актёра госпитализировали прямо с репетиции спектакля "Свободная пара", а само представление переносится на более поздний срок.

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