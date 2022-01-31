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Автор Светлана Нерадовская

Борис Щербаков вторично госпитализирован с COVID-19

Здоровье

Самочувствие актёра Бориса Щербакова, попавшего в больницу с коронавирусом, уже нормальное, последний взятый у него тест на коронавирус оказался отрицательным. Однако артисту предстоит ещё несколько дней пробыть в больнице. Об этом рассказала журналистам РИА Новости его супруга, Татьяна Бронзова.

Борис Щербаков вторично госпитализирован с COVID-19

"Сейчас уже хорошо, и даже коронавирус вчера уже дал отрицательный результат. Да, когда госпитализировали, то был коронавирус, а вчера уже отрицательный", -рассказала жена Щербакова.

По её словам, актёру предстоит полежать в больнице ещё буквально пару дней. Она добавила, что хорошо, что Борис Щербаков был ревакцинирован, поэтому смог относительно легко перенести заболевание.

"Но вот хорошо, что был ревакцинирован. Чувствует себя хорошо, слабость только", — отметила Бронзова.

В первый раз Борис Щербаков был госпитализирован с пневмонией в конце октября. До этого артист уже обращался к медикам в августе, подозревая у себя коронавирус, но тогда этот диагноз не был подтверждён.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Борис Щербаков. Наедине со всеми. Naedine so vsemi..
Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Елена Андреева
Темы covid-19 борис щербаков
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