Борис Щербаков вторично госпитализирован с COVID-19

Самочувствие актёра Бориса Щербакова, попавшего в больницу с коронавирусом, уже нормальное, последний взятый у него тест на коронавирус оказался отрицательным. Однако артисту предстоит ещё несколько дней пробыть в больнице. Об этом рассказала журналистам РИА Новости его супруга, Татьяна Бронзова.

"Сейчас уже хорошо, и даже коронавирус вчера уже дал отрицательный результат. Да, когда госпитализировали, то был коронавирус, а вчера уже отрицательный", -рассказала жена Щербакова.

По её словам, актёру предстоит полежать в больнице ещё буквально пару дней. Она добавила, что хорошо, что Борис Щербаков был ревакцинирован, поэтому смог относительно легко перенести заболевание.

"Но вот хорошо, что был ревакцинирован. Чувствует себя хорошо, слабость только", — отметила Бронзова.

В первый раз Борис Щербаков был госпитализирован с пневмонией в конце октября. До этого артист уже обращался к медикам в августе, подозревая у себя коронавирус, но тогда этот диагноз не был подтверждён.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом. Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.