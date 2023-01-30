Маша Распутина была неприятно удивлена снимками, которые выкладывает её младшая дочь в соцсети

58-летняя российская певица Маша Распутина была шокирована поведением своей младшей дочери Марии.

О том, что 22-летняя дочь Мария выкладывает в своих социальных сетях пикантные снимки, Маша Распутина узнала от репортёров. Этим известием звёздная родительница была неприятно удивлена, заявив, что не в курсе того, какие фото выкладывает её дочь.

"Она выкладывает? Я даже не слышала. Это ужас. Ну я ей покажу, хорошо, что вы меня предупредили", — возмутилась певица.

Также Маша Распутина в эфире программы "Звёзды сошлись" на телеканале НТВ пожаловалась на огромные расходы младшей дочери. По словам артистки, она избаловала Марию.

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