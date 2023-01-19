Муж российской певицы Маши Распутиной Виктор Захаров рассказал, почему артистка не показывала в своих соцсетях, как провела новогодние праздники.
Певица Маша Распутина в отличие от других российских артистов в этом году решила не показывать, как она проводит отпуск на новогодних праздниках. Также знаменитость не стала показывать в своих соцсетях и новогодние подарки.
По словам Захарова, артистка не афиширует такие подробности, чтобы "не злить народ".
"Мы решили никому не рассказывать, как прошли наши новогодние праздники. Чтобы народ не злить, никого. И про подарки решили не рассказывать", — поделился мужчина.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Требования к внешнему виду солдата прописаны в уставе военной службы, отметил генерал.