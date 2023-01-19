Муж Маши Распутиной заявил, что певица не хочет "злить народ" своим новогодним отдыхом и подарками

Муж российской певицы Маши Распутиной Виктор Захаров рассказал, почему артистка не показывала в своих соцсетях, как провела новогодние праздники.

Маша Распутина

Певица Маша Распутина в отличие от других российских артистов в этом году решила не показывать, как она проводит отпуск на новогодних праздниках. Также знаменитость не стала показывать в своих соцсетях и новогодние подарки.

По словам Захарова, артистка не афиширует такие подробности, чтобы "не злить народ".

"Мы решили никому не рассказывать, как прошли наши новогодние праздники. Чтобы народ не злить, никого. И про подарки решили не рассказывать", — поделился мужчина.

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