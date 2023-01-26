Телеведущий и актёр Иван Ургант в компании своих коллег Дмитрия Хрусталёва и Александра Гудкова посетили мюзикл "Ничего не бойся, я с тобой" в Театре МДМ.
Ранее в аккаунте Театра МДМ в Instagram* появился видеоролик, в котором артисты поделились впечатлениями от мюзикла. Иван Ургант отметил, что постановка была яркой и интересной. Не обошлось и без шуток, когда артист комментировал свои ощущения от просмотра мюзикла:
"Где-то в начале второго акта практически перестаёшь бояться. Внутреннее ощущение страха уходит", — иронично поделился Ургант.
* Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
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