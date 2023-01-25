Иосиф Пригожин потребовал не применять карательных мер для сбежавших из РФ артистов

Российский продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал инициативу о наказании сбежавших звёзд из России после начала СВО на Украине. По словам представителя шоу-бизнеса, санкции направленные против уехавших из страны знаменитостей не принесут желаемого результата.

Пригожин заявил, что "со своим надо договариваться, а не бить". Ранее продюсер выступил против травли в Сети актрисы Чулпан Хаматовой и отметил, что она "гениальная артистка".

"Я категорически против такого формата, когда "бей своих, чтобы чужие боялись". Я за то, что бить надо чужих — точно, но не своих. Со своими надо договариваться и любить своих надо", — высказался Иосиф Пригожин.

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