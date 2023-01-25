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Марию Шукшину за матерную брань забанили в официальном сообществе ВК Министрства Просвещения

Шоу-бизнес

Актриса Мария Шукшина пожаловалась, что её забанили в официальном аккаунте Министерства Просвещения за нецензурную лексику.

Марию Шукшину за матерную брань забанили в официальном сообществе ВК Министрства Просвещения

Заслуженная артистка России рассказала, как в сообществе ВК Минпросвещения отреагировали на её обращение.

Шукшина хотела донести до представителей власти недовольство родителей по поводу того, что "разговоры о важном" с их детьми проводит певец Егор Крид. Актриса сопроводила своё письмо текстом песни исполнителя, что было расценено как нарушение правил сообщества.

"Написала комментарий Министерству Просвещения в ВК, процитировав песню Егора Крида. Комментарий удалили, а меня забанили, т. к. я употребляю нецензурную лексику, а по правилам сообщества это запрещено", — написала обладательница медали ордена "За заслуги перед Отечеством" первой степени в своём микроблоге.

Ранее Мария Шукшина сравнила Егора Крида с Моргенштерном*. 

* включён в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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