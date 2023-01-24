В Москве актёра Садальского госпитализировали с кровотечением — "Грешу на переживания"

Заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский сообщил, что его доставили в Боткинскую больницу на "скорой" из-за кровотечения. По его мнению, здоровье могло ухудшиться на фоне переживаний.

"Ночью по "скорой" забрали в больницу, грешу на переживания, смерть друзей, на разжижающие кровь препараты… Пока кровотечение не остановили", — сообщил актёр в своих соцсетях.

Также он отметил, что в больнице за ним прекрасно ухаживают. Что стало первопричиной ухудшения здоровья, 71-летний артист не сообщил.

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