Садальский о причине смерти Инны Чуриковой: умирает актëр от невостребованности

Станислав Садальский объяснил причину смерти Инны Чуриковой.

Заслуженный артист РСФР считает, что в смерти народной артистки СССР Инны Чуриковой косвенно виноват театр Ленком, так как ей там не разрешали выходить на сцену из-за возрастного ограничения 60+.

"Что бы ни говорили, а умирает актер только от невостребованности", — написал Садальский в своëм микроблоге. — И неважно, что стоит за невозможностью выходить на сцену — неизлечимая болезнь, обездвиженность или пресловутый ковид.

Садальский отметил, что Чурикова играла до последнено в Вахтанговском театре, где она выходила на сцену в роли Елизаветы II.

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