Российский актёр Эдуард Радзюкевич заявил, что неудавшийся проект "современная Украина" пора заканчивать

Российский актёр Эдуард Радзюкевич высказался о политической ситуации и раскритиковал власти Украины. По словам режиссёра, проект под названием "современная Украина" пора заканчивать.

Радзюкевич в беседе с журналистами заявил, что у него в роду два родных и три двоюродных деда сложили головы в Великую Отечественную войну. Они боролись с фашизмом. А тут прямо под боком — вот тебе, здрасьте, приехали, отмечает актёр.

"Мои родственники освобождали Украину, где сейчас орудуют нацики. Так не пойдет! Тем более что существует реальная угроза для России. Считаю, что неудавшийся проект под названием "современная Украина" надо заканчивать!" — заявил артист.

Звезда скетч-шоу "6 кадров" уверяет, что россияне не могли не включиться в спецоперацию, поскольку "защищать свою землю — долг каждого мужика".

Актёр поделился, что если бы не его проблемы со здоровьем, то он поехал бы на Донбасс добровольцем.

"Сейчас не позволяет здоровье. Но при первой возможности обязательно туда отправлюсь. Поддержу жителей Донбасса. Взглядов своих не меняю", — сказал актёр.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.