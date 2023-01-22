Помолодевший Филипп Киркоров станет первым гостем "Вечернего Урганта"

Эстрадный певец Филипп Киркоров станет первым гостем на "Вечернем Урганте" после длительного отсутствия программы в эфире.

В Telegram-канале "Светские хроники" опубликован снимок, где артист сидит на диванчике напротив Ивана Урганта в узнаваемых декорациях. Фотографии сделаны со стороны зрительского зала.

Пользователи Сети сразу начали говорить о возобновлении вечернего шоу на российское ТВ. Киркоров и Ургант пока не подтверждали данную информацию и не анонсировали новые выпуски программы.

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