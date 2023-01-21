Актёр Иван Охлобыстин отреагировал на нападки в Сети своего коллеги и по совместительству крестника Артура Смольянинова* и режиссёра Романа Качанова.
Охлобыстин предположил, что является сумасшедшим, раз не чувствует ненависти по отношению к покинувшим Россию артистам.
«Не испытываю я к ним неприязни. Должен, но не испытываю. Видать я и правда сумасшедший», — написал Охлобыстин в своём Telegram-канале.
Актёр напомнил, что до недавних событий дружил с обоими артистами. Так, вместе с Качановым Охлобыстин трудился над сценариями к нескольким фильмам, к Смольянинову* он относится тоже очень тепло, назвав сбежавшего из РФ актёра трудягой и "классным мальчишкой".
«Он тоже сбежал. Сейчас восхищается европейской культурой и дико печалится о судьбах им оставленной отчизны», — иронично отметил Охлобыстин.
* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 13.01.2023.
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