Иван Охлобыстин считает себя сумасшедшим, раз не может ненавидеть покинувших РФ артистов

Актёр Иван Охлобыстин отреагировал на нападки в Сети своего коллеги и по совместительству крестника Артура Смольянинова* и режиссёра Романа Качанова.

Охлобыстин предположил, что является сумасшедшим, раз не чувствует ненависти по отношению к покинувшим Россию артистам.

«Не испытываю я к ним неприязни. Должен, но не испытываю. Видать я и правда сумасшедший», — написал Охлобыстин в своём Telegram-канале.

Актёр напомнил, что до недавних событий дружил с обоими артистами. Так, вместе с Качановым Охлобыстин трудился над сценариями к нескольким фильмам, к Смольянинову* он относится тоже очень тепло, назвав сбежавшего из РФ актёра трудягой и "классным мальчишкой".

«Он тоже сбежал. Сейчас восхищается европейской культурой и дико печалится о судьбах им оставленной отчизны», — иронично отметил Охлобыстин.

* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 13.01.2023.

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