Экс-супруга Смольянинова* актриса Дарья Мельникова не хочет покидать Россию

Бывшая жена актёра Артура Смольянинова* Дарья Мельникова опровергла слухи о своём отъезде из России.

В социальных сетях артистка подчеркнула, что не собирается покидать родину. Мельникова продолжает работать в Московском драматическом театре им. Ермоловой и активно сниматься в отечественных кинопроектах.

В последнее время на актрису обрушилось много хейта после скандального интервью её экс-супруга Артура Смольянинова*. В нём артист раскритиковал спецоперацию и не стал отрицать вероятность своего участия в конфликте на украинской стороне.

Критику в адрес Мельниковой призвал прекратить актёр Иван Охлобыстин. Он подчеркнул, что Дарья уже достаточно натерпелась от бывшего избранника, который часто её избивал и имел серьезные проблемы с алкоголем.

*Физическое лицо, признанное Минюстом РФ иностранным агентом.