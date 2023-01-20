Бывшая жена актёра Артура Смольянинова* Дарья Мельникова опровергла слухи о своём отъезде из России.
В социальных сетях артистка подчеркнула, что не собирается покидать родину. Мельникова продолжает работать в Московском драматическом театре им. Ермоловой и активно сниматься в отечественных кинопроектах.
В последнее время на актрису обрушилось много хейта после скандального интервью её экс-супруга Артура Смольянинова*. В нём артист раскритиковал спецоперацию и не стал отрицать вероятность своего участия в конфликте на украинской стороне.
Критику в адрес Мельниковой призвал прекратить актёр Иван Охлобыстин. Он подчеркнул, что Дарья уже достаточно натерпелась от бывшего избранника, который часто её избивал и имел серьезные проблемы с алкоголем.
*Физическое лицо, признанное Минюстом РФ иностранным агентом.
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