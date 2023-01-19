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Яна Рудковская призналась, что прибегала к двум пластическим операциям

Шоу-бизнес

48-летний продюсер, светская львица, бузнесвумен и блогер Яна Рудковская призналась в своём Telegram-канале, что делала пластические операции.

Яна Рудковская призналась, что прибегала к двум пластическим операциям

По словам Рудковской, в своей жизни она прибегала к услугам пластического хирурга, чего совершенно не скрывает. Всего было две пластические операции. 

"Я честно говорю, что я делала у хирурга: грудь (уменьшала) и коррекцию фигуры. Всё!" — поделилась Рудковская.

Знаменитость заявила, что такие процедуры, как ботокс, филлеры, наращивание ресниц, волос и корректировка форм губ не делает, поскольку у неё нет в этом необходимости. Продюсер считает, что никакие косметические процедуры не помогут убежать от возраста.

Яна Рудковская также не отрицает, что прибегает к ретуши фото, но чаще публикует фотографии без обработки. Более того, блогер отметила, что фильтрами на видео она принципиально не пользуется.

 

 

 

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