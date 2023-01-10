Актриса Эвелина Блёданс с сыном Семёном выступила перед ранеными бойцами Донбасса в Ейске

Актриса Эвелина Блёданс вместе с сыном Семёном выступила перед ранеными бойцами Донбасса. Телеведущая отметила, что давно планировала поездку к военнослужащим принимающим участие в СВО на Украине, но не было времени.

Блёданс вместе с другими артистами посетила госпиталь в Ейске и пообщалась с солдатами. Более того, сын телеведущей Семён, у которого синдром Дауна, прочитал военнослужащим стихотворение. Актриса заявила о том, что из-за нехватки времени ей не удалось вдоволь поговорить и поддержать бойцов России.

"Сёма хорошо исполнил перед ребятами в госпитале знаменитую песню "Пьеро" из любимого всеми кинофильма "Приключения Буратино", — рассказала Блёданс.

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