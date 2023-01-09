Эдгард Запашный заявил, что Максим Галкин* не оправдал награду от Владимира Путина

Дрессировщик Эдгард Запашный заявил о том, что Максим Галкин* не оправдал государственную награду, которую ему вручил президент России Владимир Путин в 2006 году. По словам циркового деятеля, страна возлагала большие надежды на юмориста.

После начала СВО на Украине Максим Галкин* раскритиковал действия ВС РФ в соседней стране. В марте 2022 года вместе с супругой и детьми уехал из страны в Израиль. Из-за антивоенных выступлений лишился всех рекламных контрактов и концертов в России. А 16 сентября 2022 года Минюст России включил Галкина в список физических лиц — "иностранных агентов".

Запашный в своём Telegram-канале вспомнил, что в 2006 году пародист получил государственную награду из рук Владимира Путина.

"В 2006 году Президент России В. В. Путин наградил Максима Галкина* "Орденом Дружбы"! П. С. не оправдал столь высокую награду", — написал Запашный.

* внесен в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента от 16 сентября 2022 года.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.