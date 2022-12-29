Филипп Киркоров признался, что до сих пор живёт по завету своей бывшей и единственной супруги Аллы Пугачёвой, которая уехала из России в Израиль. Об этом пишет "МК".
Певец разоткровенничался на дне рождения своей подруги. Он много говорил о любви, вспомнил и про Аллу Борисовну.
Король российской поп-музыки признался, что она его многому научила. И даже, несмотря на многие годы, прошедшие с момента их расставания, он и сейчас следует её советам и наставлениям.
Так, Пугачёва когда-то сказала, что нужно ровно столько денег, чтобы не чувствовать себя униженным, заявил артист.
Он добавил, что запомнил это на всю жизнь.
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