Киркоров рассказал о главном завете Пугачёвой, по которому живёт до сих пор

Филипп Киркоров признался, что до сих пор живёт по завету своей бывшей и единственной супруги Аллы Пугачёвой, которая уехала из России в Израиль. Об этом пишет "МК".

Певец разоткровенничался на дне рождения своей подруги. Он много говорил о любви, вспомнил и про Аллу Борисовну.

Король российской поп-музыки признался, что она его многому научила. И даже, несмотря на многие годы, прошедшие с момента их расставания, он и сейчас следует её советам и наставлениям.

Так, Пугачёва когда-то сказала, что нужно ровно столько денег, чтобы не чувствовать себя униженным, заявил артист.

Он добавил, что запомнил это на всю жизнь.

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