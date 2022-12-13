Галкин* призвал отправить на фронт Ольгу Скабееву: напротив Хаймерсов поставить

Максим Галкин* заявил, что телеведущую Ольгу Скабееву нужно отправить на фронт для устрашения ВСУ.

В сети появилось видео с фрагментом концертного номера Максима Галкина. За рубежом юморист поделился со зрительской аудиторией своими наблюдениями за теми, кто создаёт информационную повестку по теме СВО на российском ТВ.

Он назвал происходящее на российском телевидении аттракционом при "отсутствии мозга".

"Скабееву надо на фронт отправить. Если Скабееву напротив Хаймерсов поставить, у них дула все загнутся. Ужас, мощная женщина такая", — отметил супруг Аллы Пугачёвой.

Ранее Максим Галкин рассказал анекдот про Маргариту Симоньян и гадюку.

* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

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