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Галкин на концерте в Юрмале пошутил про Симоньян: "Через два часа умрёт"

Общество

Максим Галкин на своём выступлении в Латвии рассказал со сцены шутку про Маргариту Симоньян, которая ранее назвала его геем.

Супруг Аллы Пугачёвой ранее шутил про Никиту Михалкова, теперь очередь дошла и до Маргариты Симоньян, которая заявляла на ТВ, что Максим Галкин женился на Примадонне только для отвода глаз.

Артист в юмористической форме рассказал о неуязвимости главного редактора RT.

"Если Симоньян в лесу укусит гадюка, то она через два часа умрёт. А Симоньян пойдёт дальше", — процитировала остроту юмориста светская обозревательница Божена Рынска в своём микроблоге.

Ранее Филипп Кирокоров объяснил, почему считает поведение Маргариты Симоньян недопустимым. Певец заявил, что "местечковые постовые" выдавливают людей из страны.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
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