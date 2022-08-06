Максим Галкин на своём выступлении в Латвии рассказал со сцены шутку про Маргариту Симоньян, которая ранее назвала его геем.
Супруг Аллы Пугачёвой ранее шутил про Никиту Михалкова, теперь очередь дошла и до Маргариты Симоньян, которая заявляла на ТВ, что Максим Галкин женился на Примадонне только для отвода глаз.
Артист в юмористической форме рассказал о неуязвимости главного редактора RT.
"Если Симоньян в лесу укусит гадюка, то она через два часа умрёт. А Симоньян пойдёт дальше", — процитировала остроту юмориста светская обозревательница Божена Рынска в своём микроблоге.
Ранее Филипп Кирокоров объяснил, почему считает поведение Маргариты Симоньян недопустимым. Певец заявил, что "местечковые постовые" выдавливают людей из страны.
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