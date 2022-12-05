Цыганова призвала Лепса отправиться воевать в Донбасс после драки в баре

Накануне Григорий Лепс устроил драку в баре, разбив нос посетителю. Ситуацию прокомментировала исполнительница Вика Цыганова, выразив уверенность, что Народный артист России не должен так вести себя.

По её мнению, от вседозволенности может "поехать крыша" и Лепсу лучше отказаться от спиртного. Поведение певца можно назвать словом "зажрался", и он, как православный человек, должен покаяться, считает Вика.

"Хочется сказать: "Гриша, опомнись! Ты что творишь-то? Вернись на землю обетованную, молись". А если нет, то откажись от звания Народного артиста, скажи: "Я никто и звать меня никак. Что хочу, то творю", — сказала Цыганова в беседе с "КП".

Она добавила, что если артисту некуда девать "дурь", ему лучше отправиться воевать в Донбасс.

"Как раз проявит там себя как мужик, по-настоящему", — возмутилась Цыганова.

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