Король Карл III перепугал всю прислугу во дворце: "Неконтролируемый гнев"

Королевский эксперт Кристофер Андерсон написал книгу "Король: Жизнь Карла III", где рассказал необычные факты о поведении принца Чарльза. Ссылаясь на источники при дворе, он сообщил, что монарх довольно часто сталкивается с приступами неконтролируемого гнева.

По словам Андерсона, королевская прислуга побаивается Карла III и старается держаться от него подальше. Однажды сын Елизаветы II уронил запонку в канализацию. Это настолько вывело монарха из себя, что он вырвал раковину из стены от злости, отмечается в материале Express. В другой раз монарх выбил окно, потому что ему было слишком душно в комнате.

"Он бросил стул в окно, причем в чьё-то ещё окно, потому что ему отчаянно был нужен свежий воздух", — рассказал Андерсон.