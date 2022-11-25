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Король Карл III перепугал всю прислугу во дворце: "Неконтролируемый гнев"

Шоу-бизнес

Королевский эксперт Кристофер Андерсон написал книгу "Король: Жизнь Карла III", где рассказал необычные факты о поведении принца Чарльза. Ссылаясь на источники при дворе, он сообщил, что монарх довольно часто сталкивается с приступами неконтролируемого гнева.

По словам Андерсона, королевская прислуга побаивается Карла III и старается держаться от него подальше. Однажды сын Елизаветы II уронил запонку в канализацию. Это настолько вывело монарха из себя, что он вырвал раковину из стены от злости, отмечается в материале Express. В другой раз монарх выбил окно, потому что ему было слишком душно в комнате.

"Он бросил стул в окно, причем в чьё-то ещё окно, потому что ему отчаянно был нужен свежий воздух", — рассказал Андерсон.

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Автор: Мария Карева
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