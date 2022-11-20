Певица МакSим в соцсетях порадовала поклонников новыми фото в мини, а также игривой подписью, обращаясь, по всей видимости, к возлюбленной или возлюбленным своего бывшего мужчины.
"Эй, кто там спит с моим бывшим? Спите качественнее, а то он мне опять пишет", — написала МакSим под снимками.
Напомним, что певица была замужем за своим звукорежиссёром Алексеем Луговцовым, в браке с которым родилась дочь Александра. Вторую дочь Марию певица родила от бизнесмена Антона Петрова, союз с которым также распался. Певица не афиширует личную жизнь, и о последующих её романах ничего не известно.
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