Мария Погребняк: на миллион рублей в месяц трудно жить — просто существовать

Супруга российского футболиста Павла Погребняка Мария рассказала, какую сумму собирается потратить на новогодний отдых.

Блогер призналась, что несмотря на сокращение доходов на 40 процентов, она тратит столько же денег, сколько и раньше. Девушка не собирается отказывать себе в привычном гламурном новогоднем отдыхе. Мария Погребняк призналась, что у неё "всегда была заначка", из которой она и планирует взять 1,5-2 миллиона на новогодний отдых.

Что же касается ежедневных трат, блогер порассуждала, что она "может прожить всего" на 1 миллион рублей в месяц, однако на эту сумму, по её мнению, нормально жить невозможно, а можно "просто существовать".

Одного миллиона рублей в месяц, по мнению Погребняк, хватит "просто на хлеб", ведь в этом случае придётся во всём себе отказывать.

"Миллион — это минимальная сумма, на которую можно не жить — просто существовать. Это просто на хлеб, что называется. Без магазинов, без путешествий. А для комфортной жизни, чтобы ни в чем себе не отказывать, мне в месяц требуется миллионов 5-7", — рассказала Погребняк в беседе с Dni. ru.