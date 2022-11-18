Супруга российского футболиста Павла Погребняка Мария рассказала, какую сумму собирается потратить на новогодний отдых.
Блогер призналась, что несмотря на сокращение доходов на 40 процентов, она тратит столько же денег, сколько и раньше. Девушка не собирается отказывать себе в привычном гламурном новогоднем отдыхе. Мария Погребняк призналась, что у неё "всегда была заначка", из которой она и планирует взять 1,5-2 миллиона на новогодний отдых.
Что же касается ежедневных трат, блогер порассуждала, что она "может прожить всего" на 1 миллион рублей в месяц, однако на эту сумму, по её мнению, нормально жить невозможно, а можно "просто существовать".
Одного миллиона рублей в месяц, по мнению Погребняк, хватит "просто на хлеб", ведь в этом случае придётся во всём себе отказывать.
"Миллион — это минимальная сумма, на которую можно не жить — просто существовать. Это просто на хлеб, что называется. Без магазинов, без путешествий. А для комфортной жизни, чтобы ни в чем себе не отказывать, мне в месяц требуется миллионов 5-7", — рассказала Погребняк в беседе с Dni. ru.
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