Супруга футболиста Павла Погребняка разделась, чтобы поведать о своём "тёмном" прошлом.
Мария Погребняк продемонстрировала, что скрывает её тело. В Instagram-аккаунте она разместила фотографию, на которой позирует спиной к камере.
Интернет-аудитория впервые увидела огромную татуировку на теле Марии, которую сама женщина воспринимает как несовершенство кожи.
Бизнесвумен и блогер-миллионник много раз пожалела о том, что сделала тату.
На спине Марии красуется крупный дракон с извилистым телом.
Некоторым подписчиками тату показалось весьма привлекательным, однако Погребняк так уже давно не считает.
"В какой-то момент я пожалела, что его набила! Татуировка стала мне мешать. Ощущение, что это грязь, которую невозможно отмыть. Никогда больше ничего не набью на своем теле, только если наклейку переведу!" — подписала снимок жена футболиста.
Нашлись сетевые критики, которые укорили многодетную маму за "легкомысленность".
"Такая красавица и это убожество. Ну зачем?!";
"Потому что сразу надо было думать. Распущенность";
"Это похоже на что-то невротическое, когда хочется убрать то, что сам выбрал", — писали под постом Марии беспощадные хейтеры.
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