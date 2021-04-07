Жена Погребняка рассказала о большой ошибке своей молодости

Супруга футболиста Павла Погребняка разделась, чтобы поведать о своём "тёмном" прошлом.

Мария Погребняк продемонстрировала, что скрывает её тело. В Instagram-аккаунте она разместила фотографию, на которой позирует спиной к камере.

Интернет-аудитория впервые увидела огромную татуировку на теле Марии, которую сама женщина воспринимает как несовершенство кожи.

Бизнесвумен и блогер-миллионник много раз пожалела о том, что сделала тату.

На спине Марии красуется крупный дракон с извилистым телом.

Некоторым подписчиками тату показалось весьма привлекательным, однако Погребняк так уже давно не считает.

"В какой-то момент я пожалела, что его набила! Татуировка стала мне мешать. Ощущение, что это грязь, которую невозможно отмыть. Никогда больше ничего не набью на своем теле, только если наклейку переведу!" — подписала снимок жена футболиста.

Нашлись сетевые критики, которые укорили многодетную маму за "легкомысленность".

"Такая красавица и это убожество. Ну зачем?!"; "Потому что сразу надо было думать. Распущенность"; "Это похоже на что-то невротическое, когда хочется убрать то, что сам выбрал", — писали под постом Марии беспощадные хейтеры.

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