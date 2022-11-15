По словам российского актёра Михаила Боярского, деятели культуры, бегущие из России на фоне спецоперации, не стоят обсуждения.
"Это не моя ипостась, я не обращаю на это никакого внимания", — сказал Боярский в беседе с телеканалом "Звезда".
Сам актёр признался, что у него вообще не возникает вопроса о возможности уехать из страны. Артист убеждён, что лично для него важно нужным России, своего городу и россиянам.
"Для меня самое главное — быть нужным. Оставаться здесь, с друзьями, и успевать делать свою работу качественно", — добавил Боярский.
В марте Боярскому был запрещён въезд в Латвию по причине активной поддержки действий руководства РФ.
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