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Боярский не считает нужным обращать внимание на покидающих РФ граждан

Шоу-бизнес

По словам российского актёра Михаила Боярского, деятели культуры, бегущие из России на фоне спецоперации, не стоят обсуждения.

"Это не моя ипостась, я не обращаю на это никакого внимания", — сказал Боярский в беседе с телеканалом "Звезда".

Сам актёр признался, что у него вообще не возникает вопроса о возможности уехать из страны. Артист убеждён, что лично для него важно нужным России, своего городу и россиянам.

"Для меня самое главное — быть нужным. Оставаться здесь, с друзьями, и успевать делать свою работу качественно", — добавил Боярский.

В марте Боярскому был запрещён въезд в Латвию по причине активной поддержки действий руководства РФ.

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Автор: Светлана Нерадовская
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