Боярский не считает нужным обращать внимание на покидающих РФ граждан

По словам российского актёра Михаила Боярского, деятели культуры, бегущие из России на фоне спецоперации, не стоят обсуждения.

"Это не моя ипостась, я не обращаю на это никакого внимания", — сказал Боярский в беседе с телеканалом "Звезда".

Сам актёр признался, что у него вообще не возникает вопроса о возможности уехать из страны. Артист убеждён, что лично для него важно нужным России, своего городу и россиянам.

"Для меня самое главное — быть нужным. Оставаться здесь, с друзьями, и успевать делать свою работу качественно", — добавил Боярский.

В марте Боярскому был запрещён въезд в Латвию по причине активной поддержки действий руководства РФ.