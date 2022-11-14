Актёры Екатерина Вилкова и Илья Любимов в законном браке уже 11 лет. Однако до свадьбы пара решила проверить свои отношения и воздержаться от интима.
Вилкова призналась, что Любимов предложил ей отказаться от близости после того, как пришёл в храм. Влюблённые верили, что это поможет им лучше узнать друг друга и сохранить отношения на протяжении всей жизни.
"Я бы не сказала, что было сложно, было очень интересно. Было чувственно, рецепторы все обостряются как будто бы", — поделилась актриса в интервью Лауре Джугелии на YouTube-канале FametimeTV.
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