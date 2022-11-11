Эксперт Кэмпбелл: принц Гарри и Меган Маркл достигли соглашения о разводе

В отношениях Меган Маркл и принца Гарри произошёл разлад. Об этом заявила королевский эксперт Колин Кэмпбелл. По её словам, супруги уже обратились к юристам, чтобы расторгнуть брак, однако до сих пор появляются на публике, создавая впечатление счастливой пары.

"Согласно тому, что я слышала, Гарри подтолкнул Меган к этому. Он понял, кто она такая", — отметила Кэмпбелл в своём YouTube-канале.

Более того, инсайдеры сообщили, что супруги уже живут отдельно друг от друга. Пользователи Сети прокомментировали информацию о возможном разводе внука королевы Елизаветы II и в очередной раз раскритиковали поведение Маркл.

"Чем больше Меган Маркл открывает рот, тем больше внимания привлекает к своей лжи", — написали комментаторы.