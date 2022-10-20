Доска Семёна Слепакова на Аллее Славы в Пятигорске была вырвана хулиганами

В городе Пятигорск на Аллее Славы бронзовая доска комика Семёна Слепакова пострадала от рук хулиганов, которые просто вырвали её с корнем. Об этом сообщил градоначальник Дмитрий Ворошилов.

"Сегодня ночью в Парке Победы неустановленные личности вырвали бронзовую доску Семена Слепакова", — написал глава Пятигорска в своём Telegram-канале.

Сообщение дополнила фотография, на которой видно, что окружающая доску плитка расковыряна, а сама доска вырвана и согнута.

Мэр добавил, что это дело расследует полиция.

На пятигорской Аллее Славы можно увидеть имена знаменитых современников — выходцев из этого города.