В городе Пятигорск на Аллее Славы бронзовая доска комика Семёна Слепакова пострадала от рук хулиганов, которые просто вырвали её с корнем. Об этом сообщил градоначальник Дмитрий Ворошилов.
"Сегодня ночью в Парке Победы неустановленные личности вырвали бронзовую доску Семена Слепакова", — написал глава Пятигорска в своём Telegram-канале.
Сообщение дополнила фотография, на которой видно, что окружающая доску плитка расковыряна, а сама доска вырвана и согнута.
Мэр добавил, что это дело расследует полиция.
На пятигорской Аллее Славы можно увидеть имена знаменитых современников — выходцев из этого города.
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