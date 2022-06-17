Часть Пятигорска осталась без электричества и может остаться без воды

Часть домов Пятигорска 17 июня осталась без электроэнергии. По сообщению городских властей, произошла авария на городской подстанции.

Местные жители пишут в социальных сетях, что в настоящий момент перебои с электричеством наблюдаются в микрорайонах "Ромашка" и "Квартал".

"На насосной станции Водоканала возможны перебои с водой", — предупредил глава города Дмитрий Ворошилов.

Сити-менеджер уточнил, что ремонтные бригады энергетиков уже приступили к аварийно-восстановительным работам на подстанции Центральных электросетей, сообщает портал newstracker.ru.

Точные сроки завершения работ градоначальник назвать затруднился.