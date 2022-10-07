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Писатель Бабич: Пугачёвой уделяют слишком много внимания

Шоу-бизнес

По мнению писателя Елены Бабич, персоне певицы Аллы Пугачёвой СМИ сейчас уделяют необоснованно много внимания, и ей кажется несправедливым, что так происходит.

Писатель Бабич: Пугачёвой уделяют слишком много внимания

Эксперт отметила, что Пугачёва действительно была когда-то великой артисткой и пользовалась большой любовью у советских и российских слушателей. Однако те времена прошли, и сейчас Примадонна — это "просто женщина на отдыхе, которая занимается детьми". Поэтому писатель предложила оставить певицу в покое и дать ей жить спокойно, как любому другому частному лицу.

Бабич сказала в беседе с "Народными новостями", что Пугачёва намеренно не даёт о себе забыть, и специально создаёт инфоповоды вокруг своей персоны. Примадонна во что бы то ни стало хочет оставаться на первых полосах изданий.

"Мне ее искренне жалко, потому что счастливый человек гадости говорить не будет, тем более про тот народ, чьей любовью она пользовалась. Лучше всего было бы о ней вообще не говорить. Мы накачиваем ее своей энергией, раздуваем негативную ситуацию, а она начинает привлекать к себе внимание", — пояснила Бабич.

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Автор: Светлана Нерадовская
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