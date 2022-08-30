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Соловьёв выразил возмущение приездом Пугачёвой в Россию

Шоу-бизнес

Телеведущий Владимир Соловьёв прокомментировал факт возвращения певицы Аллы Пугачёвой в Россию из-за рубежа.

По мнению тележурналиста, лучше бы Примадонне было не приезжать на родину, так как артистка молчать будет вряд ли, а её поучения никому не нужны.

Ведущий убеждён, что действительно великие личности молчат в переломные моменты истории.

"Вы зачем все это дерьмо тащите обратно в Россию? Вернулась некто Пугачева. Ножкой распахивает дверцу Rolls-Royce. Чтобы нас опять поучать?" — задал вопрос Соловьёв в своём Telegram-канале.

Информация о возвращении Пугачёвой в Россию появилась в СМИ 27 августа. Сразу по возвращении Примадонна осчастливила фанатов, раздавая автографы и делая с ними совместные фото.

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Автор: Светлана Нерадовская
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