Телеведущий Владимир Соловьёв прокомментировал факт возвращения певицы Аллы Пугачёвой в Россию из-за рубежа.
По мнению тележурналиста, лучше бы Примадонне было не приезжать на родину, так как артистка молчать будет вряд ли, а её поучения никому не нужны.
Ведущий убеждён, что действительно великие личности молчат в переломные моменты истории.
"Вы зачем все это дерьмо тащите обратно в Россию? Вернулась некто Пугачева. Ножкой распахивает дверцу Rolls-Royce. Чтобы нас опять поучать?" — задал вопрос Соловьёв в своём Telegram-канале.
Информация о возвращении Пугачёвой в Россию появилась в СМИ 27 августа. Сразу по возвращении Примадонна осчастливила фанатов, раздавая автографы и делая с ними совместные фото.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
ВСУ в данный момент проводят контрнаступление на юге Украины. Такая информация появилась у агентства Reuters, ссылающегося киевское военное руководство.