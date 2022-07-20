Педагог "Щуки" Дрознин заявил, что артист Певцов не похищал его из пансионата

Заведующий кафедрой пластической выразительности Щукинского института Андрей Дрознин заявил, что артист и депутат Госдумы Дмитрий Певцов не похищал его из пансионата в деревне Дубцы.

В интервью интернет-изданию "Подмосковье сегодня" 84-летний педагог рассказал, что сам подписал документы об отъезде из сомнительного дома престарелых. По его словам, в этом учреждении не было ничего хорошего.

"Хуже, чем там, уже не запугаешь. Там было просто посмертное угасание", — сказал Дрознин.

Он добавил, что не участвовал в выборе пансионата, так как все решения за него принял племянник. Дрознин попал в дом престарелых из-за депрессии. Как пояснил педагог, во время пандемии COVID-19 он был фактически отстранён от работы, состояние начало ухудшаться в период удалёнки и занятий с помощью ZOOM.

Дрознин подчеркнул: в пансионате, в котором он жил, "совсем нечего было делать". Он отметил, что сотрудники учреждения запрещали пациентам выходить за пределы маленького внутреннего дворика.

"Когда ты с утра до ночи заперт в четырёх стенах — это ужасно", — указал педагог "Щуки".