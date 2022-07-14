Племянник отправил преподавателя Щукинского училища Андрея Дрознина в пансионат, лишив его квартиры в центре Москвы. На помощь 84-летнему педагогу пришёл Дмитрий Певцов.
Актёр и депутат Госдумы буквально штурмом прорвался к заточённому в четырёх стенах любимому учителю, который ранее записал видео с просьбой "вызволить его из плена".
Ранее разразился скандал из-за того, что народного артиста РСФСР Леонида Куравлёва поместили в пансионат для пожилых людей.
Вошёл Певцов к своему учителю с юристом Ольгой Фомичевой и представителями полиции.
"Он выглядел очень истощенным, растерянным и заторможенным, у него дрожал от волнения голос. Дмитрий успокаивал профессора, говорил, что его все помнят и любят и что все будет хорошо", — цитирует слова Фомичёвой интернет-издание "Подмосковье Сегодня".
Профессор Дроздин сказал, что хочет покинуть заведение, поэтому педагога увели из пансионата, несмотря на протесты работников заведения.
В общей сложности преподаватель провёл в заточении полгода. Права профессора, у которого отобрали все документы, пытаются защитить правоохранительные органы.
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