Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
CNN: две измученные армии не могут нанести решающие удары на востоке Украины
Собчак: "Макаревич в эмиграции, а Яшин на грани тюрьмы"
Кулеба: Киев хочет, чтобы Россия вернула территории
Посольство КНДР: Пхеньян признал независимость Луганской Народной Республики
На Украине начали продавать торты с фото погибших российских военных
Рогов: с жителей Запорожья, которые отказались идти в ВСУ, будут сняты обвинения
Аварийно-спасательный отряд в Подмосковье скинул флаг Украины с опоры ЛЭП
ВС РФ нанесли ракетные удары по объектам ВСУ в Запорожье
Еврокомиссия: ЕС и Россия не обсуждали блокировку транзита в Калининград

Валерия и Пригожин о том, почему не уехали из РФ: мы нужны только здесь

Шоу-бизнес

Певица Валерия с супругом Иосифом Пригожиным не уезжали из России на фоне истерии, которая охватила многих отечественных звёзд, спешно кинувшихся за рубеж, и уезжать не собираются.

Валерия и Пригожин о том, почему не уехали из РФ: мы нужны только здесь

Валерия и Пригожин верят, что пока у власти в РФ стоит Владимир Путин, у них, как и у всех россиян, есть уверенность в завтрашнем дне, и они боятся себе даже представить, что будет, если на его месте окажется кто-то другой.

Валерия отметила, что искренне не понимает, что такого прекрасного и соблазнительного её уехавшие коллеги ищут за границей.

"Когда мне задают вопрос, не было ли соблазна уехать, я спрашиваю: а что такое соблазн? Соблазн — это что-то прекрасное, соблазнительное. Это точно не про нынешнюю ситуацию. Мы нигде не нужны так, как нужны в нашей стране. Пока у нас есть работа, смею надеяться, у нас есть абсолютно все. Это наше всё. Это наша Родина. Это наши близкие, родные. Невозможно же с собой увезти весь мир?" — задала риторический вопрос Валерия в разговоре с argumenti. ru.

Пригожин напомнил, что именно в своей стране уехавшие артисты стали успешными. Он добавил, что в РФ не запрещено ни уезжать, ни иметь двойное гражданство, ни владеть зарубежными счетами, и никакой "свободы" звёздные беглецы на границей не получат.

Кроме того, звёздную пару искренне возмущает охватившая весь мир русофобия.

"Мы же не мешаем им жить, как они хотят. Почему они мешают нам продвигать простые, нормальные человеческие ценности? Мы вас не трогаем, и вы нас не трогайте", — добавил Пригожин.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Светлана Нерадовская
Популярное
Силовые структуры
Кнутов: ВС РФ пропустили удар HIMARS по Новой Каховке из-за военной хитрости ВСУ

Подобная тактика применялась в Карабахе азербайджанцами против Армении.

Кнутов: ВС РФ пропустили удар HIMARS по Новой Каховке из-за военной хитрости ВСУ
В МИД РФ пообещали "болезненный ответ" на западные санкции против России
Политика. Новости и аналитика
В МИД РФ пообещали "болезненный ответ" на западные санкции против России
Мир. Новости мира
SCMP: США обошли Россию в игре великих держав с помощью Украины
Силовые структуры
Алёхин: ВСУ удалось обстрелять Белгород из-за нанесения массированного удара
Александр Артамонов Конфискация по-украински: обман и разбой — норма жизни западной цивилизации Александр Артамонов Игорь Латунский Ветеран КГБ Марин: книги про разведчиков — чушь собачья Игорь Латунский Любовь Степушова Случай в Судаке: защищая участника СВО, не стоит уподобляться украинским фашистам Любовь Степушова
Силовые структуры
Подоляка: русские разнесут польскую армию — так закончится СВО
Силовые структуры
Девушка-военнослужащая ВС РФ из Волгограда погибла в ходе СВО на Украине
ВС РФ нанесли ракетные удары "Искандерами" по военным целям ВСУ в Харькове
Силовые структуры
ВС РФ нанесли ракетные удары "Искандерами" по военным целям ВСУ в Харькове
Последние материалы
Аварийно-спасательный отряд в Подмосковье скинул флаг Украины с опоры ЛЭП
ВС РФ нанесли ракетные удары по объектам ВСУ в Запорожье
Еврокомиссия: ЕС и Россия не обсуждали блокировку транзита в Калининград
Валерия и Пригожин о том, почему не уехали из РФ: мы нужны только здесь
Дуглас Макгрегор рассказал, какую участь Вашингтон уготовил Украине
Эксперт: Снижение аренды для стивидоров Петербурга – капля в море их проблем
Курс доллара поднялся выше евро впервые за 20 лет
В Подмосковье мужчина заявил в полицию на жену за критику спецоперации
Конфискация по-украински: обман и разбой — норма жизни западной цивилизации
Юрист Новицкий уверен, что иностранные наёмники избегнут казни в ДНР
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников