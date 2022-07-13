Валерия и Пригожин о том, почему не уехали из РФ: мы нужны только здесь

Певица Валерия с супругом Иосифом Пригожиным не уезжали из России на фоне истерии, которая охватила многих отечественных звёзд, спешно кинувшихся за рубеж, и уезжать не собираются.

Валерия и Пригожин верят, что пока у власти в РФ стоит Владимир Путин, у них, как и у всех россиян, есть уверенность в завтрашнем дне, и они боятся себе даже представить, что будет, если на его месте окажется кто-то другой.

Валерия отметила, что искренне не понимает, что такого прекрасного и соблазнительного её уехавшие коллеги ищут за границей.

"Когда мне задают вопрос, не было ли соблазна уехать, я спрашиваю: а что такое соблазн? Соблазн — это что-то прекрасное, соблазнительное. Это точно не про нынешнюю ситуацию. Мы нигде не нужны так, как нужны в нашей стране. Пока у нас есть работа, смею надеяться, у нас есть абсолютно все. Это наше всё. Это наша Родина. Это наши близкие, родные. Невозможно же с собой увезти весь мир?" — задала риторический вопрос Валерия в разговоре с argumenti. ru.

Пригожин напомнил, что именно в своей стране уехавшие артисты стали успешными. Он добавил, что в РФ не запрещено ни уезжать, ни иметь двойное гражданство, ни владеть зарубежными счетами, и никакой "свободы" звёздные беглецы на границей не получат.

Кроме того, звёздную пару искренне возмущает охватившая весь мир русофобия.

"Мы же не мешаем им жить, как они хотят. Почему они мешают нам продвигать простые, нормальные человеческие ценности? Мы вас не трогаем, и вы нас не трогайте", — добавил Пригожин.