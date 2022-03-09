Пригожин призвал не клеймить позором знаменитостей, уезжающих из России

Продюсер Иосиф Пригожин, заявил, что выступает против остервенелого псевдопатриотизма и призвал не клеймить позором всех подряд знаменитостей, которые уезжают за рубеж на фоне антироссийских санкций. Он отметил, что президент России не запрещал покидать страну, а обвиняющие звезд в отсутствии патриотизма, провоцируют внутренний конфликт и сами заслуживают наказания за подстрекательство.

Пригожин признался, что сам стал с супругой Валерией жертвой обвинений в бегстве из страны в сложное для неё время. Однако, по его словам, они съездили на два дня в Израиль, чтобы поздравить с юбилеем его тётю, которой исполнилось 85 лет.

Сейчас Пригожин уже вернулся в Москву и призвал выступить единым фронтом, в то время как против России ополчился весь мир. Он назвал людей, которые провоцируют конфликт внутри страны, "негодяями" и "остервенелыми мерзавцами" и призвал с ними как-то бороться.

По его мнению, каждый, кто выбрал отъезд за границу, имеет на это право, как например, Ксения Собчак.

"Если захотела уехать Ксения Собчак или ещё кто-то, да пусть едут. Это не бегство! Почему сразу назвали это бегством? У каждого своя философия, каждый сам свой путь выбирает. Вот если они уехали и нагадили, — это один разговор, а если они уехали для того, чтобы как-то пересидеть, — это другой разговор", — заявил продюсер в беседе с Пятым каналом.

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