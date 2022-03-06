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Автор Николай Ткаченко

Директор Меладзе назвал причину отмены концерта с его участием

Шоу-бизнес

Концерт музыканта Валерия Меладзе в концертном зале "Барвиха Luxury Village" на Рублёвке в честь праздника 8 Марта был отменён из-за проблем со здоровьем. Такую причину назвал директор певца Сергей Луппов.

Директор Меладзе назвал причину отмены концерта с его участием

Он заметил, что площадка, где планировалось выступление, рассчитана всего на пятьсот мест. Чтобы в этом убедиться можно зайти на сайт и посмотреть количество столиков, объяснил директор.

"Когда отменяются выступления на шесть тысяч зрителей, почему вы об этом не пишете? Почему прицепились именно к нам?! Шоу были перенесены из-за проблем со здоровьем: о новом графике гастролей будет объявлено в соцсетях", — приводит его слова teleprogramma.pro.

Ранее стало известно об отмене выступления мероприятия с участием Меладзе, стоимость билетов на которое варьировалась от 20 до 60 тысяч рублей. Многие сочли, что причиной стала политическая позиция известного певца.

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Темы шоу-бизнес валерий меладзе
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