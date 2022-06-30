Друг Пьера Нарцисса Серегин о бурной личной жизни артиста: "Пьер был бабник"

30 июня прошла церемония публичного прощания с певцом Пьером Нарциссом. Прощание, состоявшееся в ритуальном зале Центральной клинической больницы, было дважды перенесено.

В числе тех, кто приехал проводить выпускника "Фабрики звёзд-2" в последний путь, был общественник и близкий приятель покойного Александр Серегин.

Мужчина приоткрыл журналистам газеты "Московский комсомолец" некоторые детали личной жизни Пьера Нарцисса, в частности, рассказал, что послужило причиной развода артиста.

"Пьер был бабник, поэтому и развёлся с женой. В последнее время у него была девушка, Ксения Грин, на которой он хотел жениться. Но её родители были против, чтобы внуки были темнокожие", — рассказал Серегин.

Ранее бывшая жена Пьера Нарцисса, Валерия Калачёва, заявила, что не собирается отдавать хоть что-то из наследства певца его родственникам из Камеруна. Известно, что у исполнителя песни "Шоколадный заяц" остались вилла в Лос-Анджелесе и квартира в Москве.