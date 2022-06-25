Сегодня в Москве должны были попрощаться с умершим 22 июня певцом Пьером Нарциссом. Однако, траурная церемония не состоялась по, как бы цинично это ни звучало, "техническим причинам" — в морге близким артиста отказались выдать тело.
Экс-менеджер Нарцисса Сергей Дворцов рассказал журналистам, что причина отказа в том, что у исполнителя хита "Шоколадный заяц" не было российского гражданства. Живя и работая в нашей стране, он оставался гражданином Камеруна.
Как рассказывают друзья певца, новое прощание с ним назначено на 29 июня. И похоронят Пьера Нарцисса не в Москве, как хотела супруга, а на родине. В оставшиеся дни родственникам предстоит утрясти формальности "между двумя странами". Перевозка тела обойдется семье покойного не менее чем в 700 тыс. рублей.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Британское издание Express предположило, что произойдет с отношениями Великобритании и России в том случае, если британских наёмников казнят в ДНР.