Похороны Пьера Нарцисса не состоялись – морг не выдал тело артиста

Сегодня в Москве должны были попрощаться с умершим 22 июня певцом Пьером Нарциссом. Однако, траурная церемония не состоялась по, как бы цинично это ни звучало, "техническим причинам" — в морге близким артиста отказались выдать тело.

Экс-менеджер Нарцисса Сергей Дворцов рассказал журналистам, что причина отказа в том, что у исполнителя хита "Шоколадный заяц" не было российского гражданства. Живя и работая в нашей стране, он оставался гражданином Камеруна.

Как рассказывают друзья певца, новое прощание с ним назначено на 29 июня. И похоронят Пьера Нарцисса не в Москве, как хотела супруга, а на родине. В оставшиеся дни родственникам предстоит утрясти формальности "между двумя странами". Перевозка тела обойдется семье покойного не менее чем в 700 тыс. рублей.