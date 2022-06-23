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На телеведущую ток-шоу "60 минут" Ольгу Скабееву готовилось покушение

Шоу-бизнес

На телеведущую ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия-1" Ольгу Скабееву готовилось покушение.

На телеведущую ток-шоу "60 минут" Ольгу Скабееву готовилось покушение

Полиция, ФСБ, редакция сетевого издания V1.RU и, по каким-то причинам, комитет ЖКХ и ТЭК администрации Волгоградской области получили электронные письма, в которых утверждается, что на известную телеведущую, уроженку Волгограда Ольгу Скабееву готовится покушение.

"Внимание! Очень важно! Сегодня планируется покушение на журналистку Ольгу Скабееву, — говорится в письме. — Информация проверенная, прошу принять вас срочные меры. Информацию получил от ... его номер телефона +7938693****. Прошу Вас, рассмотрите мое заявление и сохраните анонимность, очень опасаюсь за свою безопасность", — цитируют письмо V1.RU.

Журналистам удалось узнать, что указанный в письме номер был зарегистрирован в Кабардино-Балкарской республике. Имя владельца номера телефона совпадает с именем указанным в письме. Им оказался глава Кабардино-Балкарской региональной спортивной общественной организации "Федерация стрельбы на дальние дистанции "Эльбрус".

Журналисты позвонили по этому номеру, и собеседник предположил, что кто-то решил таким образом нехорошо пошутить. Сам он рассказал, что является директором предприятия, а его телефон есть в открытом доступе, и его много кто знает.

"Уверен, в ситуации обязательно разберутся", — сказал владелец указанного в письме номера.

О письме журналисты V1.RU сообщили в правоохранительные органы.

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Автор: Юлиана Смирнова
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