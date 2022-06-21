Зарубина рассказала, почему Пугачёва вернётся в Россию: "Здесь все деньги"

По мнению певицы Ольги Зарубиной, Алла Пугачёва не лукавит, когда говорит, что скоро вернётся на родину.

У самой Зарубиной тоже был похожий опыт — артистка сама какое-то время прожила в Соединённых Штатах.

Зарубина уверена, что Пугачёвой просто нечего делать в Израиле, а в России у Примадонны — все деньги и приличные заработки, которых нет и не будет за границей.

"Я думаю, что, скорее всего, Алла не лукавит. Вернется, конечно, в Россию. А что там ей делать? Не могу сказать, что я без нее скучаю: мы никогда не были близкими подругами. Но, во-первых, здесь все деньги. В России они с Максимом зарабатывают приличные суммы, а там они что будут зарабатывать? Это же понятно, что вернутся!" — привел слова Зарубиной портал PROZVEZD.

С Зарубиной согласен музыкальный критик Сергей Соседов, который также убеждён, что Примадонна обязательно вернётся в Россию, когда закончит в Израиле отдых и лечение. При этом такой же уверенности в отношении возвращения Галкина Соседов не высказал.