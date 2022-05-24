Шаляпин считает Галкина "переоценённым" в РФ артистом

Артист Прохор Шаляпин нелестно отозвался о шоумене Максиме Галкине, который вместе со своей супругой Аллой Пугачёвой в данный момент живёт в Израиле.

Исполнитель считает несправедливым, что Галкину на российском ТВ уделяется слишком много внимания.

"Максим Галкин у нас сильно переоценён. В России очень много талантливых людей. Почему-то Галкин делал чуть ли не все передачи на Первом канале, будто у нас в стране больше нет талантливых молодых ведущих. И, наверное, он решил, что он — царь и бог, рупор"", — сказал Шаляпин в разговоре с Teleprogramma. pro.

Певец добавил, что невзирая на свою позицию относительно российской спецоперации на Украине, Галкин с Пугачёвой остаются гражданами РФ, а значит, имеют право вернуться на родину, когда пожелают.

Галкин и Пугачёва живут в Израиле с начала спецоперации на Украине, и несмотря на свои первоначальные заверения, что речь идёт всего лишь об отпуске и лечении, возвращаться в России пока не собираются.